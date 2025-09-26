UP: सीतापुर शिक्षक अवंतिका गुप्ता सस्पेंड, इन्ही के कारण प्रिंसिपल ने BSA की बेल्ट से की थी पिटाई

Representational Image

सीतापुर: प्राथमिक विद्यालय नदवा की शिक्षक अवंतिका गुप्ता (Avantika Gupta) को सस्पेंड कर दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि यह कदम उच्च अधिकारियों के आदेश पर उठाया गया, क्योंकि 21 अगस्त से 20 सितंबर तक उनकी लंबी अनुपस्थिति के आरोपों पर अवंतिका गुप्ता जवाब देने में विफल रहीं. उनका वेतन रोकने का आदेश भी जारी हो चुका है. अवंतिका गुप्ता वही शिक्षिका हैं, जिन्हें लेकर प्रधानाध्यापक और बीएसए के बीच विवाद हुआ था. स्कूल के बच्चों ने भी कैमरे पर कहा था कि वो स्कूल नहीं आती हैं. जब आती भी हैं तो देर से आती हैं और जल्दी चली जाती हैं.

छात्रों ने कैमरे के सामने आरोप लगाया कि अवंतिका गुप्ता कक्षाओं में कम ही आती थीं और अक्सर जल्दी चली जाती थीं. विवाद तब और बढ़ा जब CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें प्रिंसिपल बृजेंद्र वर्मा को बीएसए अखिलेश सिंह पर बेल्ट से हमला करते हुए देखा गया. इसके बाद वर्मा को निलंबित कर जेल भेज दिया गया.

क्या है पूरा मामला?

महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रिंसिपल ने बेल्ट से बीएसए की पिटाई की थी. इस घटना के बाद पूरी कहानी सामने आई. प्रिंसिपल बृजेंद्र वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा ने बताया कि उनके पति को एक शिक्षिका की अटेंडेंस लगाने के लिए बाध्य किया जाता था. वह शिक्षिका अवंतिका गुप्ता थी.

वह लगातार इसके लिए मना कर रहे थे. इसलिए बीएसए अखिलेश सिंह उनके पति को परेशान कर रहे थे. पहले उनके पति से स्कूल में हुए कार्यों का तीन साल का ब्यौरा मांगा गया. जब उन्होंने ब्यौरा दे दिया तो दस साल का ब्यौरा मांगा गया. जब वह भी दे दिया तो दबाव बनाने के लिए बीएसए आफिस बुलाया गया. वहां कहासुनी हुई और उनके पति ने गुस्से में बीएसए की पिटाई कर दी.

अवंतिका गुप्ता को लेकर हुआ खुलासा

जानकारी के मुताबिक अवंतिका गुप्ता स्कूल नहीं आती थी. जिसकी हाजिरी लगाने को लेकर बीएसए अखिलेश सिंह ने हेडमास्टर से बात की थी. इसका एक फोन कॉल रिकॉड सामने आया है जिसमें हेडमास्टर और बीएसए के बीच बातचीत हुई. वह हेडमास्टर से कहते हैं- अगर गांव वाले पूछें तो बताना कि टीचर मेडिकल लीव पर हैं.

महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने स्कूल का दौरा कर बंद कक्षाओं को खोलने का आदेश दिया और छात्रों से कक्षाएं पुनः शुरू करने का आग्रह किया. हालांकि, छात्रों ने विरोध किया और वर्मा की बहाली की मांग की.