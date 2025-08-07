यूपी में हैवानियत की हदें पार; शादी के बाद 5 महीने तक टॉर्चर, फंदे से लटका मिली मर्चेंट नेवी की पत्नी

Madhu Singh and Anurag Singh (Photo Credits: X/@PriyanshiBharg7)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 26 वर्षीय महिला मधु सिंह की संदिग्ध हालात में मौत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. मधु की शादी इसी साल 25 फरवरी को मर्चेंट नेवी में कार्यरत अनुराग सिंह से हुई थी. पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक अच्छा रिश्ता, सुंदर शादी, लेकिन इसके पीछे छिपी थी एक भयावह सच्चाई.

मधु के पिता फतेह बहादुर सिंह ने पुलिस को बताया कि शादी के समय अनुराग ने 15 लाख रुपये दहेज की मांग की थी. परिवार ने 5 लाख रुपये देने की पेशकश की, लेकिन अनुराग जिद पर अड़ा रहा. शादी के बाद भी फोन पर दहेज की मांगें जारी रहीं. व्हाट्सएप चैट्स में अनुराग साफ कहता दिखा कि “बाराती 150 ही होंगे, पर पैसे पूरे चाहिए.”

पहली होली पर मारपीट, फिर लौटाई गई बेटी

शादी के कुछ ही हफ्तों बाद, होली के मौके पर मधु के साथ पहली बार मारपीट हुई. वह मायके लौट आई. इसके बाद उसके पिता ने पूरी दहेज राशि दे दी, तब जाकर अनुराग ने उसे दोबारा घर बुलाया. लेकिन, इस बार मानसिक, शारीरिक और सामाजिक यातना और भी भयावह थी.

उसने उसकी पूरी सोशल लाइफ खत्म कर दी थी: मधु की बहन

मधु की बहन प्रिया बताती हैं, “वह बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन अनुराग चाहता था कि वह किसी से बात तक न करे. ना दोस्तों से, ना परिवार से.” फोन तक वह तभी इस्तेमाल कर पाती थी जब अनुराग शहर से बाहर होता था. “वह उसकी ऑनलाइन शॉपिंग, कॉल रिकॉर्ड्स तक चेक करता था.”

एक घटना में, बारिश के दौरान मधु गाड़ी चला रही थी और सड़क पर गड्ढों के चलते उसने बाईं ओर गाड़ी घुमाई. अनुराग ने आरोप लगाया कि वह बाईं ओर इसलिए चल रही थी क्योंकि वहां कुछ पुरुष खड़े थे. और इसी बात पर उसे बुरी तरह पीटा गया.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और गर्भपात का आरोप

मधु के पिता ने आरोप लगाया है कि अनुराग का किसी पूर्व प्रेमिका के साथ अफेयर था. मधु गर्भवती हुई थी, लेकिन अनुराग ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया. 3 अगस्त को मधु ने बहन को बताया कि उसे फिर से मारा गया है. 4 अगस्त को शाम 4:30 बजे अनुराग ने फोन कर बताया कि मधु ने आत्महत्या कर ली है.

संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

अनुराग का कहना है कि उसने दोपहर में मधु को फांसी पर लटका पाया और 112 पर कॉल किया, लेकिन मधु के परिवार को इसकी जानकारी पांच घंटे बाद दी गई. इतना ही नहीं, उस दिन अनुराग ने मेड को मैसेज कर घर न आने को कहा था, लेकिन मेड आई और घंटी बजाती रही, पर दरवाजा नहीं खुला. उस दिन अनुराग ने सुबह 10:30 बजे ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किया था. यानी सब कुछ सामान्य चल रहा था.

गिरफ्तारी और पुलिस जांच

पुलिस ने अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है. उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा के तहत क्रूरता और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. पूछताछ के दौरान अनुराग बार-बार सिगरेट मांग रहा था, लेकिन यह नहीं बता पा रहा था कि मधु को आत्महत्या की कगार पर किसने और क्यों पहुंचाया?