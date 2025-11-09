यूपी के रामपुर में नशे में धुत टेंपो चालक ने की महिला से छेड़खानी, गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा; VIDEO वायरल

(Photo Credits Twitter)

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक महिला के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. दवा लेकर घर लौट रही महिला से नशे में धुत टेंपो चालक ने अभद्रता की, जिसके बाद महिला ने खुद को बचाते हुए चालक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिए. मौके पर जुटी भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

मामला थाना केमरी क्षेत्र का

मामला थाना केमरी क्षेत्र का है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग ड्राइवर की गलत हरकत को लेकर उसे लात-घूंसों और डंडों से पीट रहे हैं. महिला की शिकायत पर केमरी पुलिस ने रिक्शा चालक के खिलाफ कार्रवाई की है. रामपुर पुलिस ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह भी पढ़े: शर्मनाक: इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ बदतमीजी और छेड़खानी की कोशिश, आरोपी गिर

नशे में धुत टेंपो चालक ने की महिला से छेड़खानी

आरोपी के खिलाफ पुलिस ने लिया एक्शन

पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वालों की पहचान शुरू कर दी है और उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रामपुर पुलिस ने कहा कि आवेदिका की तहरीर के आधार पर थाना केमरी पुलिस ने टेंपो चालक के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया है.