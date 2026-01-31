Union Budget 2026 Live Streaming: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी देश का आम बजट; जानें भाषण कब और कहां देखें

(Photo Credits FB)

Union Budget 2026 Live Streaming: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कल यानी रविवार, 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं. बुनियादी ढांचे, विनिर्माण (Manufacturing), एमएसएमई और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे प्रमुख क्षेत्रों से इस बार काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं. यह बजट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच घरेलू विकास प्राथमिकताओं और राजकोषीय मजबूती के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी कोशिश होगी.

बजट 2026 का समय और तारीख

केंद्रीय बजट 2026 कल, 1 फरवरी 2026 (रविवार) को पेश किया जाएगा. पिछले एक दशक में यह पहली बार है जब बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण सुबह 11:00 बजे संसद के दोनों सदनों के समक्ष शुरू होगा. यह भी पढ़े: Union Budget 2026: संसद में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में क्या होगा खास? यहां जानें सब कुछ

क्यों खास है यह बजट?

निर्मला सीतारमण का यह लगातार नौवां बजट भाषण होगा. यह बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने, रोजगार सृजन और खपत-आधारित विकास को गति देना है.

इन सेक्टरों पर रहेगी सबकी नजर

विशेषज्ञों के अनुसार, बजट 2026 में निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता मिल सकती है:

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी: डिजिटल इंडिया को अगले स्तर पर ले जाने के लिए आवंटन.

बुनियादी ढांचा और रेलवे: आधुनिक परिवहन और कनेक्टिविटी के लिए बड़े निवेश की उम्मीद.

रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स: आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा.

नवीकरणीय ऊर्जा और शहरी विकास: प्रदूषण नियंत्रण और ग्रीन एनर्जी पर ध्यान.

कृषि और स्वास्थ्य सेवा: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए विशेष प्रावधान.

बजट सत्र का पूरा शेड्यूल

शुरुआत: बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू हुआ.

इकोनॉमिक सर्वे: 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया गया, जिसने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया.

सत्र की अवधि: बजट सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी को समाप्त होगा. दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा.

हलवा समारोह और तैयारी

बजट की तैयारी के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला पारंपरिक 'हलवा समारोह' 27 जनवरी को नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस में आयोजित किया गया था. इसके बाद बजट दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह एकांत (Locked-in) में रखा गया है.

बजट 2026 को लाइव कहां और कैसे देखें?

बजट भाषण का सीधा प्रसारण निम्नलिखित प्लेटफार्मों पर उपलब्ध होगा: