Vaishali Shocker: शर्मनाक! गर्लफ्रेंड को जेल से जमानत दिलाई, फिर स्कूल बुलाकर की गैंगरेप की कोशिश; 2 शिक्षक गिरफ्तार

(Photo Credits Pixabay)

Vaishali Sexual Harassment case: बिहार के वैशाली जिले (Bihar Crime News) से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां पातेपुर थाना क्षेत्र (Patepur Police Station) के बरडीहा तुर्की गांव स्थित एक स्कूल में दो शिक्षकों ने एक महिला के साथ मारपीट की. फिर जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश (Forced Sexual Intercourse) करने लगे. ग्रामीणों के अनुसार, स्कूल के ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद था और महिला की चीखें सुनाई दे रही थीं. स्थानीय लोगों ने जब पहुंचकर दरवाजा तोड़ा, तो देखा कि हाजीपुर के जढुआ निवासी शिक्षक आलोक आनंद और पातेपुर के बाजीपुर गांव निवासी शिक्षक विपिन कुमार महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत Dial 112 पर घटना की जानकारी दी.

हिरासत में लिए गए दोनों आरोपी शिक्षक

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस (Vaishali Police, Bihar) ने दोनों आरोपी शिक्षकों को हिरासत में ले लिया. घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए पातेपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल (Hajipur Sadar Hospital) भेज दिया गया.

पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति की दो साल पहले मौत हो गई थी और वह जीविकोपार्जन के लिए हाजीपुर में आलोक आनंद के किराए के मकान में रहने लगी थी. महिला झाड़ू-पोछा का काम करके अपना गुजारा कर रही थी.

जमानत दिलाई, फिर गैंगरेप की कोशिश

महिला का आरोप है कि इस दौरान शिक्षक आलोक आनंद ने उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए. जब ​​शिक्षक की पत्नी को इस बात का पता चला, तो उसने मुकदमा दर्ज कराया और महिला चार महीने जेल में भी रही, लेकिन बाद में आलोक आनंद ने उसे जमानत दिला दी.

पीड़ित महिला ने आगे बताया कि सोमवार को शिक्षक ने उसे स्कूल बुलाया और वहां उसके साथ संबंध (Rape in Bihar) बनाने की जिद की. जब महिला ने इसका विरोध किया, तो उसने अपने साथी शिक्षक विपिन कुमार के साथ मिलकर महिला पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी पिटाई कर दी.

स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल

पुलिस ने दो शिक्षकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. महुआ एसडीपीओ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और हिरासत में लिए गए शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है. इस घटना से ग्रामीण और अभिभावक चिंतित हैं और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं.