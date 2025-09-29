ट्रंप ने अब सिनेमा पर फोड़ा 100% टैरिफ का बम! जानें बॉलीवुड, टॉलीवुड पर कितना होगा असर

Trump Drops 100% Tariff Bomb on Cinema | Instagram, X

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैक्स (आयात शुल्क) लगाने का ऐलान किया है. इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीय फिल्मों बॉलीवुड, टॉलीवुड और अन्य इंडस्ट्री पर पड़ सकता है. अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा भारतीय फिल्मों का आनंद लेता है और अब उनकी जेब पर सीधा असर दिख सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई फिल्म अमेरिका में रिलीज करने के लिए 5 करोड़ रुपये में खरीदी जाती है, तो अब उसकी लागत सीधी 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी. ऐसे में टिकट के दाम 10-15 डॉलर से बढ़कर 20-30 डॉलर तक जा सकते हैं. इसका सीधा असर दर्शकों की जेब पर पड़ेगा और थियेटरों में भीड़ कम हो सकती है.

अमेरिका में भारतीय फिल्मों की बड़ी कमाई

तेलुगु फिल्मों का अमेरिका में सबसे बड़ा बाजार है, इसके बाद बॉलीवुड और फिर तमिल, मलयालम, पंजाबी फिल्में आती हैं. ‘बाहुबली 2’ ने अकेले अमेरिका में 22 मिलियन डॉलर कमाए थे, जबकि ‘RRR’, ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘क्लकी 2898AD’ जैसी फिल्मों ने 15-19 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. अगर टिकट महंगे होंगे तो इतनी कमाई पाना मुश्किल हो सकता है.

फिल्म इंडस्ट्री की चिंता

फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स का मानना है कि इस फैसले से थियेटर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन सब पर असर पड़ेगा. इंडियन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इससे फुटफॉल (दर्शकों की संख्या) में गिरावट होगी और प्रोड्यूसर्स का हिस्सा भी घटेगा.

सांस्कृतिक कारोबार पर चोट

ट्रंप का कहना है कि विदेशी फिल्में अमेरिकी मूवी बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही हैं. लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला केवल भारत ही नहीं बल्कि हॉलीवुड को भी झटका देगा. क्योंकि आजकल ज्यादातर फिल्में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलकर बनाई जाती हैं. शूटिंग, VFX, पोस्ट-प्रोडक्शन सब कई देशों में बंटा होता है.

भारतीय दर्शकों पर सीधा असर

अमेरिका में रहने वाले भारतीय हर साल करीब 100 मिलियन डॉलर खर्च करते हैं भारतीय फिल्मों पर. टिकट दाम बढ़ने से भारतीय परिवारों के लिए फिल्म थियेटर जाना महंगा हो जाएगा. इससे भारतीय फिल्मों का प्रभाव अमेरिकी बाजार में कमजोर पड़ सकता है.