Mysore Horror: शादीशुदा महिला को होटल ले गया प्रेमी, फिर पति से डिवोर्स लेने की करने लगा डिमांड; मना करने पर फाड़ दिया चेहरा

(Photo Credits Twitter)

Mysore Lodge Murder Case: कर्नाटक (Karnataka) के मैसूर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शनिवार को सालिग्राम तालुका (Saligrama Taluka) के एक लॉज में 20 वर्षीय विवाहिता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में 25 वर्षीय एक युवक को हिरासत में लिया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने महिला पर शादी का दबाव बनाया था और इनकार करने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका की पहचान हंसुर के गेरसनहल्ली गांव की दर्शिनीता (Mysore Darshineeta Murder Case) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, वह विवाहित थी और दो साल की बच्ची की मां थी.

उसका पति वर्तमान में केरल (Kerala) में रहता है और वह अपने मायके में रहती थी. आरोपी सिद्धाराजू पेरियापटना के बेट्टाडापुरा का रहने वाला है और एक हार्डवेयर की दुकान पर काम करता है.

ये भी पढें: Greater Noida Shocker: ग्रेटर नोएडा में पति ने महिला को जिंदा जलाया, मौत के बाद गिरफ्तार, बेटे ने लोगों से पिता की हैवानियत के बारे में बताई आपबीती; VIDEO

आखिर क्या है पूरा मामला?

घटना शनिवार दोपहर की है. पुलिस के मुताबिक, सिद्धाराजू, दर्शिनीता को मंदिर दर्शन के बहाने सालिग्राम के भेर्या गांव स्थित एक लॉज में ले आया. वहां उसने दर्शिनीता को अपनी पत्नी बताकर एक कमरा लिया. इसके बाद वह खाने का पैकेट लेने बाहर गया और थोड़ी देर बाद वापस लौटा. तभी यह दुखद घटना घटी.

लॉज मैनेजर मनु ने बताया कि जब सिद्धाराजू वापस लौटा, तो उसने दावा किया कि कमरा अंदर से बंद था. होटल के कर्मचारियों ने जब दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए. दर्शिनीता खून से लथपथ पड़ी थी और उसके चेहरे और मुंह का दाहिना हिस्सा बुरी तरह फटा हुआ था.

जबरन बिजली के झटके देने का शक

पुलिस को शक है कि आरोपी ने उसके मुंह में जबरन बिजली का तार डालकर करंट प्रवाहित किया. घटनास्थल से करीब दो मीटर लंबा एक बिजली का तार भी मिला है. हालांकि, फोरेंसिक टीम जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मौत कैसे हुई. पुलिस ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी विस्फोटक या बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया था.

हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी दर्शिनीता के शव को कंधे पर उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन होटल स्टाफ ने उसे रोक लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी एन. विष्णुवर्धन ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किए गए उपकरणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है.

यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि घटना का तरीका बेहद रहस्यमय है. न तो किसी विस्फोट की आवाज सुनाई दी और न ही बारूद का कोई सबूत मिला. ऐसे में पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है.

Source: timesofindia.indiatimes.com