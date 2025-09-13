VIDEO: ऑटो रिक्शा रोके जाने से गुस्से में आया शख्स, ट्रैफिक पुलिस को मुक्का मारकर नीचे गिराया, रायबरेली का वीडियो आया सामने
Credit-(X,@Benarasiyaa)

रायबरेली, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (RaeBareli) में एक ट्रैफिक पुलिस दरोगा के साथ मारपीट की घटना सामने आई है.जहां पर एक शख्स ने बीच सड़क पर एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया.शख्स ने बीच सड़क पर ट्रैफिक दरोगा को मुक्का मार दिया. जिसके कारण ट्रैफिक दरोगा नीचे गिर गए. इसके बाद इस युवक को गिरफ्तार कर उसपर कार्रवाई की गई. जानकारी के मुताबिक़ शख्स ऑटो में सवार था और जब ऑटो रिक्शा को रोका गया तो इस शख्स की दरोगा के साथ बहसबाजी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया की शख्स ने दरोगा के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस मारपीट के दौरान पुलिस कर्मियों और होमगार्ड ने भी शख्स को पीटा, इसी दौरान शख्स ने भी एक मुक्का दरोगा को मारा.

जिसके कारण दरोगा नीचे सड़क पर गई गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Benarasiyaa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Raebareli Bribe Cop Video Viral: यूपी पुलिस के रिश्वतखोर सिपाही का वीडियो वायरल, 3 हजार रुपये की मांग रहा था घूस

दरोगा के साथ मारपीट

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ ये घटना सारस चौक (Saras Chowk) की बताई जा रही है. जहांपर ट्रैफिक के दरोगा रामसजीवन और उनके साथ होमगार्ड खड़े थे. इसी दौरान एक गलत दिशा से एक ऑटो आ रहा था, इसी दौरान इन्होने उसे रोक दिया. जिसके बाद ऑटो सवार और दरोगा की बहस हुई और इसके बाद विवाद बढ़ने पर इनके बीच मारपीट हुई.

पुलिस ने की कार्रवाई

इस घटना के बाद पुलिस (Police) ने शख्स को गिरफ्तार कर उसपर मामला दर्ज किया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो (Video) जमकर वायरल हो रहा है.

 