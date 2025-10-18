VIDEO: मकान डूबे, सड़कें टूटीं, पानी में तैरती दिखीं गाड़ियां; केरल के Idukki में मूसलाधार बारिश का कहर, 42 परिवारों का रेस्क्यू
Kerala Idukki rain news (Photo- @sirajnoorani/X)

Kerala Idukki Rain News: केरल के पहाड़ी जिले इडुक्की में शुक्रवार रात से ही मूसलाधार बारिश (Idukki Heavy Rain Update) हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. पीरुमेड़ और उडुम्बनचोला तालुकों में भूस्खलन की खबरें हैं. कुमिली और नेदुमकंदम इलाकों में जलभराव से कई घरों में पानी घुस गया है. कई सड़कों पर यातायात ठप हो गया. इस बीच, एहतियात के तौर पर, प्रशासन ने नेदुमकंदम के पास कल्लारकुट्टी बांध (Kallarkutty Dam) के चार द्वार खोल दिए, जिससे लगभग 160 क्यूसेक पानी छोड़ा गया.

कल्लार बांध (Kallar Dam) के सभी द्वार भी खोल दिए गए हैं. कूटर क्षेत्र में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक खड़ी यात्री गाड़ी बह गई.

ये भी पढें: Tamilnadu Heavy Rain: तमिलनाडु के नौ जिलों में भारी बारिश की संभावना; मौसम विभाग

भारी बारिश से Thooval झरने में पानी बढ़ा

मुल्लापेरियार बांध का जलस्तर बढ़ा

बारिश से बाढ़ जैसे हालात

शुक्रवार रात कुमिली कस्बे में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ (Idukki Flood) जैसे हालात पैदा हो गए. इडुक्की स्थित मुल्लापेरियार बांध में भी जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई. शुक्रवार रात 11 बजे जलस्तर 132.90 फीट था, जो शनिवार सुबह 7 बजे तक बढ़कर 137.7 फीट हो गया. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए, तमिलनाडु प्रशासन ने शनिवार सुबह 9 बजे तीन रेडियल गेट खोल दिए, जिससे पेरियार नदी (Periyar River) में 1,063 क्यूसेक पानी छोड़ा गया.

शनिवार सुबह इडुक्की जलाशय का जलस्तर 2,381.82 फीट दर्ज किया गया, जबकि इसका अधिकतम स्तर 2,398.96 फीट है.

42 परिवारों को बचाया गया

अब तक, जिले के 42 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. प्रशासन (Tamil Nadu Administration) लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है. जरूरत पड़ने पर और परिवारों को निकालने के लिए तैयार है.