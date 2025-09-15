Kal Ka Mausam, 16 September 2025: दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तक कल कैसा रहेगा मौसम? यहां जानें

Representational Image | PTI/File

Kal Ka Mausam, 16 September 2025: भारत मौसम विभाग (IMD) ने कल यानी 16 सितंबर के लिए कई राज्यों में भारी बारिश और बदलते मौसम का अलर्ट जारी किया है. 16 सितंबर को देशभर में कई राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है. भारी बारिश, बिजली गिरने और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. विशेषकर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें. मौसम विभाग के अनुसार 16 से 17 सितंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयो क्षेत्रों में सक्रिय होगा, जिससे पहाड़ों पर भारी बारिश की संभवना है. आइये जानते हैं कल देशभर के अलग-अलग राज्यों में मौसम कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादल छाए रह सकते हैं. अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. बारिश की संभावना कम है, लेकिन नमी और उमस बनी रहेगी.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

पूर्वी यूपी के बलिया, गोरखपुर समेत 16 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी यूपी में भी कुछ इलाकों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है.

कल का मौसम बिहार

पटना, गया और जहानाबाद समेत कई जिलों में रविवार को भारी बारिश के बाद अगले पांच दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है. राज्यभर में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मुंबई में भारी बारिश के कारण अलर्ट जारी है. पुणे, पालघर, अहमदनगर और बीड में ऑरेंज अलर्ट है. कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो-तीन दिनों तक भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं.

कल का मौसम राजस्थान

पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन पूर्वी राजस्थान और एमपी के कई हिस्सों में बारिश का असर बना रहेगा. राज्य के कई जिलों में बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश में 16 से 19 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है.

कल का मौसम पंजाब

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पंजाब के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है. पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर (मोहाली), फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में बारिश की संभावना है. पंजाब के उत्तरी, केंद्रीय और कुछ दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी.

कल का मौसम झारखंड

बंगाल की खाड़ी से सक्रिय सिस्टम के कारण झारखंड में भारी बारिश हो सकती है. खासकर 17 और 18 सितंबर को उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. 20 सितंबर के बाद मौसम सुधरने की संभावना है.

कल का मौसम पूर्वोत्तर भारत

इन राज्यों में 21 सितंबर तक लगातार भारी बारिश के आसार हैं. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और जलभराव का खतरा बना हुआ है.

पश्चिम बंगाल और ओडिशा

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना जताई गई है.

कल का मौसम गोवा

मौसम विभाग ने गोवा और कोंकण में भी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. समुद्र में ऊंची लहरों के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.