Kal Ka Mausam, 27 September: कल दिल्ली, यूपी में उमस भरी गर्मी, इन राज्यों में बारिश का अनुमान

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 27 September: देश में अब मानसून विदाई की ओर है. कई राज्यों से दक्षिण-पश्चिम मानसून लौट चुका है और अब मौसम में बदलाव साफ नजर आने लगा है. कहीं उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है तो कहीं हल्की बूंदाबांदी से राहत मिलने की उम्मीद है. बता करें कल के मौसम की तो 27 सितंबर को दिल्ली, यूपी और बिहार में गर्मी और उमस बनी रहेगी, वहीं पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बारिश का असर देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं कल यानी 27 सितंबर 2025 का राज्यवार मौसम का हाल.

कल का मौसम दिल्ली-NCR

दिल्ली से मानसून की वापसी के बाद उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. IMD के मुताबिक, 29 सितंबर तक दिल्ली-NCR में बारिश की संभावना नहीं है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

लखनऊ समेत यूपी के ज्यादातर हिस्सों में तपिश और उमस बनी रहेगी. उमस से फिलहाल राहत की उम्मीद कम है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है. इस दौरान मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

कल का मौसम उत्तराखंड

मानसून यहां से पूरी तरह विदा हो चुका है. अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. कई स्थानों पर आसमान साफ या आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर जा सकता है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश से भी मानसून पूरी तरह लौट चुका है. बड़े पैमाने पर बारिश की संभावना नहीं है. ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह-शाम ठंडक बढ़ेगी. दिन में मौसम शुष्क और साफ रहेगा.

ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र इन राज्यों पर असर डालेगा. ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट है. भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

आईएमडी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सितंबर के अंत में राज्य में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं. मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण 28 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है. शनिवार को दक्षिण मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.