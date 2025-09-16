Kal Ka Mausam, 17 September 2025: दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र तक कल कैसा रहेगा मौसम? यहां पढ़ें
Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 17 September 2025: मानसून विदाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में झमाझम बारिश मुसीबत बनी हुई है. भारी बारिश ने पहाड़ों पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार देर रात बादल फटने से तबाही मच गई. हिमाचल प्रदेश का हाल भी फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से बुरा हाल है. वहीं मुंबई में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक और सड़कें जलमग्न हो गईं. IMD ने स्पष्ट किया है कि अगले दो दिनों तक पूर्वी यूपी, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे राज्यों में मौसम चुनौतीपूर्ण रहेगा. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम कैसा रहेगा.

देहरादून में भारी बारिश से तबाही; सड़कें टूटी, घर डूबे... जानें पहाड़ों पर क्यों टूट रहा है प्रकृति का कहर?

कल का मौसम दिल्ली

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में 17 से 19 सितंबर तक आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. जलभराव और यातायात बाधाओं को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है. सोमवार और मंगलवार को कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके बाद बारिश में कमी की संभावना जताई गई है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में भी मौसम ने करवट ली है. कई जिलों में हल्की बारिश के बाद अब अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है. किसानों और यात्रियों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में सोमवार रात हुई मूसलाधार बारिश से देहरादून के सहस्रधारा क्षेत्र में बादल फट गया. इससे कारलीगाढ़ नदी में अचानक बाढ़ आ गई और कई मकान, सड़कें तथा दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं. कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर है. मौसम विभाग की मानें तो उत्तराखंड के कई जिलों में कल भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश से भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएं सामने आई हैं. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. बुधवार को कई जिलों में बारिश की संभवना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पुणे के घाट, रायगढ़, मुंबई, ठाणे, पालघर और रत्नागिरी क्षेत्रों सहित 33 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. महाराष्ट्र के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार तक लगातार बारिश जारी रहेगी.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए वलसाड, नवसारी और तापी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, डांग, दमन और दादरा एवं नगर हवेली में भी भारी बारिश की संभावना है. जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण गुजरात में सक्रिय हुआ वर्षा तंत्र नवरात्रि के दौरान भी प्रभावी रह सकता है.