मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और सीएम सचिवालय को धमकी भरा ईमेल, एजेंसियां अलर्ट

(Photo Credits Twitter)

नई दिल्ली, 9 सितंबर : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) और मुख्यमंत्री सचिवालय (Chief Minister's Secretariat) को एक धमकी भरा ईमेल मिला. मेल में दावा किया गया है कि दोपहर 2:45 बजे एमएएमसी में और 3:30 बजे सीएम सचिवालय में बम विस्फोट किया जाएगा.

धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं. बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और दोनों जगहों पर गहन जांच और स्कैनिंग शुरू कर दी. सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और समन्वित कार्रवाई की गई. पुलिस के मुताबिक, प्राथमिक जांच में यह मेल पिछली बार मिले कुछ फर्जी मेल्स से मेल खाता पाया गया है और आशंका है कि यह मेल किसी अन्य राज्य के लिए भेजा गया हो. फिर भी इसे पूरी गंभीरता से लिया गया है और सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपी) का पालन किया जा रहा है. यह भी पढ़ें : दिल्ली सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को देगी जरूरी सुविधाएं, किसानों को भी नुकसान की भरपाई का भरोसा

कार्रवाई के तहत एडिशनल डीसीपी-1 (सेंट्रल), एसीपी कमला मार्केट और एसएचओ आईपी एस्टेट सीएम सचिवालय में मौजूद हैं और गहन जांच की जा रही है. एटीओ आईपी एस्टेट एमएएमसी में सुरक्षा जांच की निगरानी कर रहे हैं. वहीं, एसएचओ साइबर सेल (सेंट्रल) धमकी भरे ईमेल की जांच कर रहे हैं. इसके अलावा डीडीएमए, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल सेल जैसी अन्य एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और वे पूरे अभियान में सहयोग कर रही हैं. फिलहाल तलाशी अभियान जारी है.

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है. आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर अपडेट दी जाएगी. गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली के कई प्रतिष्ठित संस्थान, दफ्तर, स्कूल और कॉलेजों को बम की झूठी धमकियां मिल चुकी हैं. इसके पहले, चाणक्यपुरी स्थित जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत लगभग 20 कॉलेजों को धमकी भरे ई-मेल भेजे गए थे. जांच के बाद पता चला था कि यह धमकी झूठी थी. शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि ईमेल भेजने वाले ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया होगा.