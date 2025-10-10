Delhi IIT के छात्रों को बेचते थे चरस, Himachal से करते थे नशे का कारोबार; Crime Branch ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार

Hashish smuggling from Himachal

Delhi Police Arrested 2 Drug Peddlers: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Delhi Crime Branch) ने IIT छात्रों को नशा बेचने वाले दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपी एक कार में दो किलोग्राम से ज्यादा चरस लेकर दिल्ली पहुंचे थे. पुलिस ने मौके से 2,070 किलोग्राम चरस (Hashish seized) बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग ₹80 लाख है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सागर सेजवाल और मनोज संसनवाल के रूप में हुई है. पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई (Drugs Supply) करने में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है.

दोनों आरोपी आगामी त्योहारों और आयोजनों के कारण दिल्ली में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हशीश की यह खेप लेकर आए थे.

ये भी पढें: Online Child Pornography Case: ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में दिल्ली पुलिस ने 25 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार

पुलिस ने जाल बिछाकर किया गिरफ्तार

डीसीपी संजीव कुमार यादव (DCP Sanjeev Kumar Yadav) ने बताया कि 8 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह के दो सदस्य हिमाचल से हशीश लेकर दिल्ली आ रहे हैं. एसीपी संजय कुमार नागपाल (ACP Sanjay Kumar Nagpal) की निगरानी और इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी व रॉबिन त्यागी के नेतृत्व में, टीम ने सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) पर जाल बिछाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

हिमाचल से 'हशीश' लेकर आए थे आरोपी

पूछताछ से पता चला कि सागर को 2017 में हिमाचल से हशीश की तस्करी (Hashish Smuggling) करते हुए गिरफ्तार किया गया था और वह लगभग 23 महीने जेल में रहा था. रिहा होने के बाद, उसने फिर से नशीले पदार्थों का धंधा शुरू कर दिया. मनोज 2020 में उसके साथ जुड़ गया और शुरुआत में खुद नशीले पदार्थों का सेवन करता था, लेकिन बाद में बिक्री में मदद करने लगा.

गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी

दोनों मिलकर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हशीश की आपूर्ति करते थे, जिनमें कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया (Qutub Institutional Area) और आईआईटी दिल्ली परिसर (IIT Delhi Campus) के छात्र भी शामिल थे. पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों और आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रही है.