Bengaluru Shocker: कस्टडी में बंद चोर ने पहनी कांस्टेबल की वर्दी, पत्नी को वीडियो कॉल में दिखाया रौब; एक पुलिसकर्मी सस्पेंड

Bengaluru Cop Suspended: बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कस्टडी में बंद एक चोर ने पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहनकर अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर दी. इस लापरवाही के चलते कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. मामला गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन का है, जहां कांस्टेबल एचआर सोनारे को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया. दरअसल, कुख्यात चोर सलीम शेख उर्फ बॉम्बे सलीम को 2024 में चोरी के एक मामले में पकड़ा गया था. उसके खिलाफ 50 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं. चोरी का माल बरामद करने के लिए पुलिस टीम उसे शहर से बाहर लेकर गई और एक होटल में ठहराया.

व्हाट्सएप पर बीवी को दिखाया पुलिसिया अंदाज

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, होटल में ठहरते समय सोनारे और एक अन्य कांस्टेबल उसे कमरे में बंद करके खरीदारी के लिए बाहर चले गए. इसी दौरान सलीम को कमरे में रखी कांस्टेबल सोनारे की वर्दी मिल गई. उसने वह वर्दी पहन ली और अपनी पत्नी को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके अपना "पुलिसिया अंदाज" दिखाया.

कांस्टेबल सोनारे को क्यों किया गया निलंबित?

यह मामला तब सामने आया जब मई 2025 में इंदिरानगर में हुई एक चोरी के मामले में सलीम फिर पकड़ा गया. जांच के दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की जांच की, जिसमें उसे वर्दी पहने हुए वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट और फोटो मिले. इन तस्वीरों में कांस्टेबल सोनारे का नेम बैज भी साफ नजर आ रहा था.

पूर्वी बेंगलुरु के डीसीपी बी. देवराज ने पुष्टि की कि ये फोटो उसी होटल की हैं जहां सलीम को पिछले साल रखा गया था. उन्होंने बताया कि यह गंभीर लापरवाही का मामला है, इसलिए सोनारे को सस्पेंड किया गया है.

आरोपी और पुलिसकर्मियों के बीच कोई संबंध है?

इंदिरानगर थाने के इंस्पेक्टर ने इस घटना की रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर पुलिस आयुक्त ने कार्रवाई के आदेश दिए. अब यह भी जांच की जा रही है कि क्या सलीम के पुलिसकर्मियों से किसी तरह के करीबी रिश्ते थे, जिनका फायदा उठाकर वह अपराध करता रहा या गिरफ्तारी से बचता रहा.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सलीम आदतन अपराधी है और उसके फोटो, फिंगरप्रिंट समेत सभी रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद हैं. फिलहाल इस मामले में लापरवाही के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है.