Deendayal Lado Laxmi Yojana: लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी, जिन महिलाओं को ₹2100 नहीं मिले, उन्हें क्या करना चाहिए? एक क्लिक में पाएं हर सवाल का जवाब (Watch Video)

Lado Lakshmi Yojana 1st Installment (Photo- @NayabSainiBJP/X)

Deendayal Lado Laxmi Yojana 1st Installment OUT: हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने राज्य की महिलाओं को बड़ी राहत दी है. उन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में ₹2,100 की पहली किस्त जारी कर दी. सीएम ने पंचकूला में आयोजित एक कार्यक्रम में एक क्लिक के जरिए लगभग 5,22,162 महिलाओं के खातों में यह राशि ट्रांसफर की. इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हुई थी और आज ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करने वालों के खातों में पहली किस्त भेज दी गई है.

हरियाणा दिवस पर महिलाओं को सीएम सैनी का तोहफा

किसका पैसा अटका है?

हालांकि, सभी को इसका लाभ नहीं मिला है. लगभग 1,75,189 महिलाओं के खातों में अभी तक धनराशि नहीं पहुंची है. इन महिलाओं ने अपना आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC) पूरा नहीं किया है. मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जैसे ही उनका ई-केवाईसी पूरा होगा, इन महिलाओं को भी किश्त का लाभ मिलेगा.

उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि वे अगली किश्त में किसी भी देरी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, राज्य की वे महिलाएं पात्र हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.40 लाख तक है. यह सीमा पहले ₹1 लाख थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए. अविवाहित महिलाओं को 15 वर्षों से हरियाणा की नागरिक होना चाहिए, जबकि विवाहित महिलाओं के पास अपने पति के 15 वर्षों से हरियाणा में निवास का प्रमाण होना चाहिए.

अगली मासिक किस्त प्राप्त करने के लिए, महिलाओं को मोबाइल ऐप के जरिए लाइव कैमरे में मुस्कुराते हुए अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि पैसा सही व्यक्ति के खाते में जमा हो.

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है. प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद, आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करके रजिस्टर करना होगा. आवेदन के दौरान आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बिजली बिल, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं.

कुछ महिलाएं क्यों हिचकिचा रही हैं?

रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 20 लाख पात्र महिलाओं में से केवल 6.5 लाख ने ही आवेदन किया है. कुछ महिलाएं इसलिए हिचकिचा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उनकी आय बढ़ी हुई दिखाई देती है तो उनका बीपीएल या राशन कार्ड रद्द हो सकता है.