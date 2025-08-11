Etah: हिम्मत हो तो ऐसी! गांव में घुसे मगरमच्छ को लोगों ने रस्सी से बांधा, फिर बाइक पर लिटाकर 3 युवकों ने नदी में छोड़ा, एटा जिले का वीडियो देखकर लोग हैरान; VIDEO

Credit-(X,@shivkrishana3)

एटा, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मगरमच्छ निकलने की घटनाएं सामने आ रही है. इसके साथ लोगों पर मगरमच्छ के हमलों की घटनाएं भी सामने आ रही है. अब एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसको देखकर लोग भी हैरान हो गए है.बताया जा रहा है की जिले के एक गांव में एक मगरमच्छ आ गया था. बाढ़ के पानी में ये मगरमच्छ गांव में पंहुचा. इसके बाद ग्रामीणों ने उसको नदी में जाकर छोड़ा. लेकिन जिस तरह से इस मगरमच्छ को लेकर जाया गया, वह अब चर्चा का विषय है. इस मगरमच्छ को बांध दिया गया और इसके बाद इसको बाइक पर बीच में लिटाकर ले जाया गया. इस बाइक पर तीन लोग सवार थे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @shivkrishana3 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मगरमच्छ को बाइक पर लिटाकर नदी में छोड़ा

ग्रामीणों की हिम्मत और अनोखी तरकीब

गांव के कुछ युवकों ने बिना घबराए मगरमच्छ को काबू में करने की योजना बनाई.उन्होंने पहले उसके मुंह को मजबूती से बांधा, फिर सोचा कि इसे नदी में छोड़ने के लिए ले जाया जाए.इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया, वह किसी ने सोचा भी नहीं था.मगरमच्छ को सीधे बाइक की सीट पर लिटा दिया गया.

बाइक पर तीन लोग और एक मगरमच्छ

वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि बाइक चला रहा शख्स आगे बैठा है, बीच में मगरमच्छ लेटा है और उसके पीछे दो युवक सवार हैं. इस नजारे को देखकर लगता है मानो यह किसी एक्शन फिल्म का शूट हो रहा हो.पीछे बैठे युवकों में से एक को साथी कह रहे हैं कि मगरमच्छ को उल्टा कर लो, लेकिन वह हंसते हुए मना कर देता है.