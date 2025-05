Amritsar Bomb Blast: जो बम रखने आया था, उसी के हाथ में हो गया ब्लास्ट; अमृतसर बायपास पर हुआ जोरदार धमाका (Watch Video)

Amritsar Bomb Blast: पंजाब के अमृतसर में मंगलवार को एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक, यह धमाका मजीठा रोड बाइपास के पास डीसेंट एवेन्यू के बाहर हुआ. धमाके की आवाज से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया है और धमाके के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि धमाका किस वजह से हुआ. तकनीकी गड़बड़ी, गैस सिलेंडर, या फिर किसी साजिश के तहत.

जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी. पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है.

ये भी पढें: सीमा पार कर पाकिस्तान जाने वाली महिला को हिरासत में लेने के लिए नागपुर पुलिस का दल अमृतसर भेजा गया

Amritsar, Punjab: An explosion outside Decent Avenue on Majitha Road Bypass in Amritsar injured one person seriously. Police are investigating the incident to determine the cause, while the injured has been hospitalized pic.twitter.com/FeADwUw44i

— IANS (@ians_india) May 27, 2025