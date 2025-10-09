तेजस्वी यादव ने किया 'हर घर सरकारी नौकरी' का वादा, बोले- सत्ता में आने के 20 दिन के भीतर लागू होगी योजना

Tejashwi Yadav | PTI

पटना: तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा दांव खेला है. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य के हर परिवार से कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इस घोषणा ने बिहार के राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है. तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सत्ता में आने के 20 दिन के भीतर इस योजना को कानूनी रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा, “हमारी सरकार बनते ही हर घर में एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून लाया जाएगा. 20 महीने में हम इसे पूरे राज्य में लागू कर देंगे.”

हर घर रोजगार

तेजस्वी ने कहा कि उनका लक्ष्य रोजगार को घर-घर तक पहुंचाना है. उन्होंने दावा किया कि 20 महीने के भीतर योजना का पूर्ण क्रियान्वयन कर दिया जाएगा ताकि कोई भी घर बिना सरकारी नौकरी के न रहे.

दो चरणों में होंगे चुनाव

राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में चुनाव होंगे. 6 नवंबर और 11 नवंबर को. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है. वहीं, जून 2025 में यह संख्या 7.89 करोड़ थी. अगस्त 2025 में जारी ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए.