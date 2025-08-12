Tejashwi Yadav on SIR: तेजस्वी यादव का एसआईआर पर फिर हमला, कहा- वोटर लिस्ट से नाम हटाना भाजपा की साजिश

पटना, 12 अगस्त : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर फिर सवाल उठाए हैं. मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह पूरी तरह से भाजपा की साजिश है, वे चुनाव आयोग को आगे करके काम करवा रहे हैं.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, "यह बिहार का दुर्भाग्य है, कई मतदाताओं के नाम लगातार हटाए जा रहे हैं. कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं हैं और कई ऐसे व्यक्ति हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, लेकिन बिहार में वोट देते हैं." उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजद एसआईआर का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया का विरोध कर रही है. लोगों के नाम कट गए, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि नाम काटा तो क्यों काटा? यह भी पढ़ें : फतेहपुर मकबरा विवाद: BJP जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने जिले के SP को दी चेतावनी, ‘हिम्मत है तो गोली चलवा कर देखिए, मुलायम सरकार नहीं है’; VIDEO

तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था, ताकि बिहार तरक्की कर सके. लेकिन एसआईआर लागू हो रहा है. एसआईआर का कोई विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी प्रक्रिया का विरोध है." उन्होंने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का उदाहरण देते हुए तेजस्वी बोले, "डिप्टी सीएम ने खुद पूरा मामला (दोहरी वोटर आईडी) चुनाव आयोग पर डाल दिया है. ऐसे और भी कई लोग हैं, तो फिर प्रक्रिया पर क्यों सवाल नहीं उठेगा."

उन्होंने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के अपने दर्जे का दुरुपयोग कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी आयोग नहीं मान रहा है. बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' पर भी तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से महागठबंधन के दल 'वोट अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. लोगों के बीच जाएंगे और उनको जागरुक करेंगे. राजद नेता ने यह भी कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के साथ-साथ बिहार में वर्तमान स्थिति के बारे में भी लोगों से सीधे संवाद करेंगे. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी समेत महागठबंधन के कई नेता इस यात्रा में शामिल होंगे.