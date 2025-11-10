Tej Pratap Yadav | PTI

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं. इसी बीच जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि उनकी पार्टी इस चुनाव में 10 से 15 सीटें जीतकर विधानसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी.

पटना में मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप से पूछा गया कि राज्य में सरकार कौन बनाएगा? इस पर उन्होंने कहा, “देखते हैं क्या होता है, 14 नवंबर को सब पता चल जाएगा. मैं अंतर्यामी नहीं हूं, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकता.”

हालांकि इससे पहले तेज प्रताप ने 9 नवंबर को दावा किया था कि बिहार में सत्ता परिवर्तन निश्चित है और इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है.

तेज प्रताप ने किया जान का खतरा होने का दावा

तेज प्रताप यादव इन दिनों सुरक्षा को लेकर भी सुर्खियों में हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि कई लोग उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. इसी वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा, “मेरी जान को खतरा है. बहुत से दुश्मन हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं. इसलिए मेरी सुरक्षा बढ़ाई गई है.”

RJD से निष्कासन के बाद नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में

तेज प्रताप यादव को इसी साल राजद (RJD) से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया और अब अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं. महुआ सीट पर वे पहले चरण में वोटिंग के दौरान मैदान में उतर चुके हैं.

दूसरे चरण की जंग और दिग्गजों की किस्मत दांव पर

बिहार चुनाव का दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जिसमें 122 सीटों पर मतदान होना है. इनमें से कई सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 12 मंत्रियों समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है.

2020 में इन्हीं 122 सीटों पर चुनावी तस्वीर कुछ यूं थी

BJP : 42 सीटें

RJD : 33 सीटें

JDU : 20 सीटें

कांग्रेस : 11 सीटें

वाम दल : 5 सीटें

अब देखने वाली बात यह होगी कि तेज प्रताप की नई पार्टी इस जमीनी राजनीति में कितना असर दिखा पाती है.