DMK MLA Ponnusamy Passes Away: तमिलनाडु में DMK विधायक पोनुसामी का सीने में दर्द की शिकायत के बाद निधन, समर्थकों में शोक की लहर

(Photo Credits ANI)

DMK MLA Ponnusamy Passes Away: तमिलनाडु से दुखद खबर है. DMK के विधायक के. पोनुसामी आज सुबह स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण निधन हो गया. बताया गया है कि उन्हें सुबह सीने में तेज दर्द हुआ. इसके बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से नमक्कल के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इससे पहले भी सीने में दर्द की शिकायत हुई थी

रिपोर्ट्स के अनुसार, के. पोनुसामी को इससे पहले भी दो बार सीने में दर्द की समस्या हो चुकी थी और उन्होंने एंजियोग्राम की प्रक्रिया भी करवाई थी. उनकी अचानक मृत्यु से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई है. यह भी पढ़े: Naurang Yadav Passes Away: नहीं रहे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के पिता नौरंग यादव, दिल्ली AIIMS में ली आखिरी सांस

समर्थकों में शोक की लहर

के. पोनुसामी के निधन की खबर सुनते ही उनके घर समर्थकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है, जो गहरा दुख और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पार्टी के नेता और उनके शुभचिंतक भी शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनके परिवार के साथ सहानुभूति जता रहे हैं.