Sunetra Pawar Oath Ceremony: सुनेत्रा पवार आज लेंगी महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री पद की शपथ, राज भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Sunetra Pawar Oath Ceremony: महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) विधायक दल की नवनियुक्त नेता सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी. यह समारोह मुंबई के लोक भवन (राजभवन) में आयोजित किया जाएगा. सुनेत्रा पवार राज्य के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला नेता होंगी.

यह घटनाक्रम उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन के तीन दिन बाद हो रहा है. पार्टी ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुना है, ताकि सरकार और संगठन में स्थिरता बनी रहे.

राज भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू

#WATCH | Mumbai: Preparations are underway at Lok Bhavan for the swearing-in ceremony of Sunetra Pawar, leader of the NCP legislative party and wife of late Deputy Chief Minister Ajit Pawar She will be sworn in as the Deputy Chief Minister of Maharashtra. pic.twitter.com/LSC8pFf8JV — ANI (@ANI) January 31, 2026

विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला

इससे पहले आज दोपहर मुंबई के विधान भवन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में वरिष्ठ नेता दिलीप वल्से पाटिल ने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे छगन भुजबल और अन्य विधायकों ने समर्थन दिया. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के बाद उनके शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया.

सादगी के साथ होगा समारोह

अजित पवार के निधन के कारण राज्य में शोक का माहौल है. इसे देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी से संपन्न होगा. लोक भवन में किसी भी प्रकार की भव्य सजावट या चमक-धमक नहीं की गई है. समारोह में केवल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महायुति के प्रमुख नेता ही शामिल होंगे.

पोर्टफोलियो और जिम्मेदारी

सूत्रों के मुताबिक, सुनेत्रा पवार को खेल और राज्य उत्पादन शुल्क (Excise) जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जा सकते हैं. फिलहाल वित्त और योजना विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहने की संभावना है. सुनेत्रा पवार वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और वह जल्द ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकती हैं.

राजनीतिक पृष्ठभूमि

सुनेत्रा पवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि वह चुनाव जीत नहीं सकी थीं, लेकिन बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा गया. उनके पति और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था. इस दुखद घटना के बाद पार्टी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार को सौंपी है.