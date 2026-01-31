सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र का डिप्टी CM बनने के बाद बड़े बेटे पार्थ को बड़ा मौका, मिल सकती है राज्यसभा की कमान

(Photo Credits FB)

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में आज, 31 जनवरी 2026 को एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दिग्गज नेता अजित पवार के दुखद निधन के बाद, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज राज्य की नई उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी. वे महाराष्ट्र के इतिहास में इस महत्वपूर्ण पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी. इसी राजनीतिक फेरबदल के बीच चर्चा तेज है कि सुनेत्रा पवार द्वारा खाली की जाने वाली राज्यसभा सीट पर उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को भेजा जा सकता है.

आज शाम 5 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह

अजित पवार के निधन से खाली हुए उपमुख्यमंत्री पद को भरने के लिए महायुति सरकार और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लगाई है. यह भी पढ़े: Sunetra Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय, अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की लेंगी शपथ

विधायक दल की बैठक: आज दोपहर 2:00 बजे मुंबई के विधान भवन में एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहां उन्हें आधिकारिक तौर पर अपना नेता चुना जाएगा.

राजभवन में शपथ: शाम 5:00 बजे राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

पोर्टफोलियो: सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा पवार को आबकारी (Excise) और खेल जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं, जो पहले अजित पवार के पास थे.

पार्थ पवार के लिए राज्यसभा का रास्ता साफ?

चूंकि सुनेत्रा पवार वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं, उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्हें अपनी सांसदीय सीट से इस्तीफा देना होगा.

पार्थ पवार की दावेदारी: पार्टी सूत्रों का कहना है कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत और युवा नेतृत्व को मजबूती देने के लिए पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है.

उपचुनाव की तैयारी: इसके साथ ही, सुनेत्रा पवार को 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा. संभावना जताई जा रही है कि वे बारामती सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं.

शरद पवार की प्रतिक्रिया

इस बीच, शरद पवार ने सुनेत्रा पवार की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में मीडिया से ही जानकारी मिली है और यह अजित पवार गुट का अपना आंतरिक फैसला है. इस रुख से साफ है कि फिलहाल एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की अटकलों पर विराम लग गया है.