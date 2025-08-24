VIDEO: दिल्ली-गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे पर तेज़ रफ्तार कार का कहर, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को रौंदा; देखें हादसे का भयावह वीडियो

 Delhi-Ghaziabad Expressway Accident Video: दिल्ली-गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे के विजय नगर इलाके में तेज़ रफ्तार कार का कहर सामने आया है. यहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल (Traffic Police Constable) को एक कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पुलिस वाले का इलाज जारी है. लेकिन हालत गंभीर बनी हुई हैं.

CCTV फुटेज की मदद से आरोपी गिरफ्तार

हादसे का भयावह वीडियो

हादसे के बाद, कार चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार कार ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती हैं.

पुलिस ने कार बरामद किया

फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक के साथ-साथ उसकी कार भी बरामद कर ली है और मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी हैं.