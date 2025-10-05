Mount Everest पर बर्फीले तुफान का कहर, Tibetan हिस्से में 1,000 पर्यटक फंसे; राहत और बचाव अभियान जारी

Mount Everest Blizzard 2025 (Photo- Pixabay)

Mount Everest Blizzard: माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में भीषण बर्फीले तूफान (Snowstorm Hits Tibetan Region) ने हालात बिगाड़ दिए हैं. समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, पहाड़ की पूर्वी ढलानों पर लगभग 1,000 पर्यटक फंसे हुए हैं और Rescue Team लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं. भारी बर्फबारी और जमी हुई सड़कें बचाव अभियान में काफी मुश्किलें पैदा कर रही हैं. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि 4,900 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फ हटाने के लिए सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों और बचाव दलों को तैनात किया गया है.

कुछ पर्यटकों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में पर्यटक अभी भी ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे हुए हैं.

बर्फीले तूफान के कारण पूर्वी हिस्से में स्थित शिविरों में लगभग 1,000 लोग फंस गए

STORY | Rescue underway for around 1,000 climbers stranded on Tibetan side of Mt Everest after blizzard Rescue efforts were underway on Sunday in the remote Tibetan slopes of Mount Everest where a blizzard has trapped nearly 1,000 people in campsites on the eastern side of the… pic.twitter.com/snjkE80gQ9 — Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2025

दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहे हालात

जानकरी के अनुसार, शुक्रवार शाम से शुरू हुई बर्फबारी शनिवार तक जारी रही. बिगड़ते हालात को देखते हुए, चीन कंट्रोल्ड टिंगरी काउंटी पर्यटन विभाग (Tingri County Tourism Department) ने माउंट एवरेस्ट के दर्शनीय क्षेत्र में टिकटों की बिक्री और प्रवेश दोनों को निलंबित कर दिया है.

नेपाल में 47 लोगों की हुई मौत

नेपाल की तरफ भी स्थिति गंभीर है. लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई है. बताया जा रहा है कि अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 35 भारत-नेपाल सीमा पर स्थित इलम जिले में हैं. बाढ़ के पानी में बह जाने के बाद 9 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि अलग-अलग जगहों पर बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई.

बचाव और राहत अभियान जारी

दोनों देशों के अधिकारी लगातार बचाव और राहत अभियान चला रहे हैं. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में खराब मौसम की चेतावनी दी है. लोगों से ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया गया है.