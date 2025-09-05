Sitapur Shocker: ढाई माह के नवजात को उठा ले गए बंदर, पानी से भरे ड्रम में डुबोकर मार डाला; स्थानीय लोगों में दहशत (Watch Video)

Monkey Menace in Sitapur: उत्तर प्रदेश के सितापुर (Sitapur News) जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां बंदरों के एक ग्रुप ने ढाई माह के नवजात को घर से उठाकर पानी से भरे ड्रम में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. यह घटना गुरुवार, 4 सितंबर को हुई, जब बच्चा घर के अंदर सो रहा था. परिवार घर के कामों में व्यस्त था और उसे घर में बंदरों (Monckey News) के घुसने का पता नहीं चला. जैसे ही परिवार को बच्चे के लापता होने की जानकारी मिली, उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी. छत से आती आवाजें सुनने के बाद, उन्होंने बच्चे को पानी से भरे ड्रम में डूबा हुआ पाया. उसे पास के अस्पताल (Sitapur Hospital) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढें: UP Shocker: सीतापुर में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की मौत

सीतापुर में बंदरों के हमले में दो महीने के शिशु की मौत

सीतापुर में अनोखा मामला, बंदरों ने 2 महीने के बच्चे को ड्रम में डाला, मौत! परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव को दफनाया, बच्चे को थी इन्कम्प्लीट स्किन लॉस की बीमारी! एक मंजिल ऊपर रखा था ड्रम, पुलिस न घटना को संदिग्ध मान जांच शुरू की! pic.twitter.com/PN7SWzU5SE — Vishal JyotiDev Agarwal 🇮🇳 (@JyotiDevSpeaks) September 5, 2025

बंदरों की समस्या की शिकायत

स्थानीय लोग लंबे समय से सितापुर में बंदरों की समस्या की शिकायत कर रहे हैं. बंदर अक्सर घरों में घुसकर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें चोट पहुंचाते हैं. लोगों का आरोप है कि वन विभाग और प्रशासन ने अभी तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में बंदरों के बढ़ते आतंक को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है. स्थानीय प्रशासन को वन विभाग के साथ मिलकर लोगों की सुरक्षा के लिए रणनीति बनानी होगी.