Zubeen Garg last Rites: प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग के निधन पर उनके पालतू कुत्तों ने भी दी अंतिम विदाई, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने पोस्ट किया भावुक VIDEO

Zubeen Garg last Rites: असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन से पूरे देश में शोक व्याप्त है.उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी है.जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार 23 सितंबर को गुवाहाटी के सरूसजाई स्टेडियम में किया जाएगा. अंतिम यात्रा के दौरान एक बेहद भावुक क्षण तब देखने को मिला, जब उनके पालतू कुत्ते – इको, दिया, रैम्बो और माया – भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे. इस मार्मिक पल का एक वीडियो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर साझा किया.

जुबिन गर्ग के निधन पर उनके पालतू कुत्तों ने भी दी अंतिम विदाई

सीएम सरमा ने अपने पोस्ट में लिखा: "यह कहा जाता है कि कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और अगर कुत्ते आपसे प्यार करते हैं, तो आप वाकई एक महान इंसान हैं. इको, दिया, रैम्बो और माया के लिए जुबिन सिर्फ एक मालिक नहीं, बल्कि परिवार थे. आज जब उन्होंने उन्हें अंतिम विदाई दी, तो वे भी वही दर्द महसूस कर रहे होंगे जो हम सभी महसूस कर रहे हैं, टूटे हुए दिल के साथ.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का भावुक पोस्ट

It is often said that dogs are a man's best friend and if dogs love you, you are a great man- well for Iko, Diya, Rambo & Maya, Zubeen was their family and today as they bid a final farewell, they must have felt the same emotions which we are feeling now- Heartbroken. pic.twitter.com/687rU0fe7Z — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025

असम सरकार की श्रद्धांजलि

गायक जुबिन गर्ग का निधन 21 सितंबर को हुआ था। उनके सम्मान में असम कैबिनेट ने एक मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह घोषणा की कि जुबिन गर्ग को अंतिम विदाई देने के लिए गुवाहाटी के पास कामारकुची में 10 बीघा जमीन आवंटित की गई है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी।

भूटान के राजा ने भी विशेष प्रतिनिधि भेजकर अर्पित की श्रद्धांजलि

जुबिन गर्ग के निधन पर भूटान के राजा ने भी विशेष प्रतिनिधि भेजकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रद्धांजलि सभा में कोई वीआईपी संस्कृति नहीं होगी। सभी प्रशंसकों को कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा, ताकि वे जुबिन को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें।