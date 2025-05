The Hindu के नक्शे से गायब हुआ सिक्किम; मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने जताई सख्त नाराजगी, अखबार ने मांगी माफी

नई दिल्ली: 13 मई 2025 को प्रकाशित 'द हिंदू' अखबार के एक संस्करण में भारत का एक नक्शा छपा, जिसमें सिक्किम को दिखाया ही नहीं गया. यह चूक तब सामने आई जब सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने खुद इस बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर उजागर किया. उन्होंने दो नक्शों की तस्वीरें साझा कीं एक सही नक्शा जिसमें सिक्किम शामिल था, और दूसरा 'द हिंदू' द्वारा प्रकाशित गलत नक्शा. मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस गलती को "सिर्फ एक चूक नहीं, बल्कि एक गंभीर और अस्वीकार्य भूल" बताया.

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा, "यह गलती देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर चोट है. सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसकी पहचान संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत सुरक्षित है." मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण को "गंभीर चूक" करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की.

It has come to my attention that The Hindu, in its edition dated 13th May 2025, published a map of India omitting the state of Sikkim. This is not a mere oversight, it is a serious and unacceptable error that undermines the sovereignty and territorial integrity of our nation.

