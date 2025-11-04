VIDEO: सीधी के सिविल सर्जन को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पोती कालिख, निजी नर्सिंग होम के मरीज देखने का लगाया आरोप, डॉक्टरों में रोष

Civil surgeon's face smeared with soot(Credit-@punjabkesarimp)

Sidhi News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीधी (Sidhi) जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां के सिविल सर्जन (Civil Surgeon) को शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने स्याही पोत दी. इस घटना के बाद जिले में हलचल मच गई और इस घटना को पुलिस ने कार्यकताओं को गिरफ्तार कर लिया है. शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे का आरोप था की सिविल सर्जन डॉ.एस.बी खरे ड्यूटी के दौरान प्राइवेट नर्सिंग होम में सेवाएं देते है और जिसके कारण सरकारी हॉस्पिटल के मरीजों की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता.

जिसके बाद शिवसेना के कार्यकताओं ने उनके चेहरे पर कालिख पोत दी. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @punjabkesarimp नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Sidhi Shocker: मध्य प्रदेश में विकास की खुली पोल! सड़क नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला को खाट से पहुंचाया गया एम्बुलेंस तक, सीधी जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

सिविल सर्जन के चेहरे पर कालिख पोती

डॉक्टर ने दर्ज करवाई एफआईआर

इस घटना के बाद सिविल सर्जन डॉ. खरे ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर (FIR)दर्ज करवाई है. पुलिस ने 3 कार्यकताओं को हिरासत में लिया है. शिवसेना के नेता विवेक पांडे का कहना है की इसकी शिकायत पहले भी कलेक्टर और स्वास्थ विभाग से की गई थी. लेकिन किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया.

डॉक्टरों में फैला रोष

घटना के बाद सीधी के सभी डॉक्टरों (Doctors)में जबरदस्त नाराजगी देखी गई. सिविल सर्जन डॉ. खरे के समर्थन में डॉक्टर्स एकजुट हो गए.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने बयान जारी करते हुए कहा ,'जब तक आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक जिले की स्वास्थ्य सेवाएं इमरजेंसी को छोड़कर बंद रहेंगी