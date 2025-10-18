शर्मनाक! फ्लाइट में पी गया 11 बोतल बियर, फिर सीट पर कर दिया पेशाब; अमेरिका-दिल्ली विमान में IIT ग्रेजुएट ने किया हंगामा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

San Francisco-Delhi Flight Incident: सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब घटना वायरल हो रही है, जिसमें एक हाई-प्रोफाइल भारतीय युवक की हरकतों ने लोगों को चौंका दिया है. बताया जा रहा है कि यह युवक IIT-Mumbai से ग्रेजुएट है और अमेरिका के बे एरिया स्थित एक AI Startup में सालाना लगभग ₹4 करोड़ कमाता है. वह सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली की उड़ान में था और दिवाली मनाने के लिए भारत लौट रहा था. 16 घंटे की इस उड़ान के दौरान, यात्री ने सारी हदें पार कर दीं.

फ्लाइट में IIT ग्रेजुएट की शर्मनाक हरकत

On my SFO-Delhi flight today, the passenger next to me was a 25-year old Indian, IIT-Mumbai, earning almost $500K in an AI startup in Bay Area, heading home for Diwali. During the 16h flight, he gulped down 11 beers. When the flight attendant refused to give him more than 3… — Gaurav Kheterpal (@gauravkheterpal) October 18, 2025

फ्लाइट में पी गया 11 बोतल बियर

खबरों के मुताबिक, उसने लगभग 11 बियर पी लीं. जब फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे तीन से ज्यादा बियर देने से मना कर दिया, तो वह अपने बगल में बैठे यात्रियों से बियर लेने लगा. शुरुआत में तो यह सब मजाक लगा, लेकिन कुछ घंटों बाद स्थिति बिगड़ गई. दरअसल, युवक पूरी तरह से अपना होश खो बैठा.

अपनी सीट पर कर दिया पेशाब

सबसे शर्मनाक बात यह रही कि इतनी शराब पीने के बाद उसने अपनी सीट पर ही पेशाब कर दिया. बदबू इतनी तेज़ हो गई कि आस-पास बैठे लोगों को कुछ देर के लिए अपनी सीट बदलनी पड़ी. बताया जा रहा है कि उतरने के बाद, युवक ने किसी से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं की.

देश की छवि हो रही खराब

इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है कि इतनी शिक्षा और सफलता के बावजूद, कुछ लोग जिम्मेदारी से पेश क्यों नहीं आ पाते. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब हम विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसी हरकतें देश की छवि क्यों खराब करती हैं.