VIDEO: वाराणसी में Sex Racket का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान खिड़की से भागीं 2 रशियन महिलाएं; Hotel Town House का मैनेजर गिरफ्तार

Varanasi Sex Racket Busted at OYO: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई बुधवार दोपहर होटल टाउन हाउस (Hotel Town House) में की गई, जो कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थित है. छापेमारी के दौरान, पुलिस को कई कमरों में चार लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में मिलीं. दो रूसी लड़कियों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और खिड़की तोड़कर फरार हो गईं. पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है. जांच में पता चला है कि होटल एक Oyo Franchise के तहत संचालित होता था.

पुलिस ( Varanasi Police) ने होटल मैनेजर अमन राय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा मैनेजर उमेश यादव मौका पाकर फरार हो गया. होटल से कई संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है.

वाराणसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

एजेंट के जरिए वाराणसी आईं लड़कियां

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार की गई चार लड़कियों में से तीन कोलकाता और एक दिल्ली की हैं. दिल्ली की लड़की एक कॉल सेंटर (Call Center) में काम करती है, जबकि बाकी तीन बंगाल की हैं. इन सभी को एक एजेंट के जरिए वाराणसी लाया गया था. एजेंट ने ही उनके रहने, यात्रा और ग्राहकों की बुकिंग की व्यवस्था की थी.

विदेशी महिलाएं भी शामिल

पुलिस को संदेह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से जुड़ा यह रैकेट होटल में लंबे समय से चल रहा था. ग्राहकों से Online Booking के जरिए 70% अग्रिम भुगतान लिया जाता था. बताया जा रहा है कि कुछ विदेशी महिलाएं 2 नवंबर को लौटने वाली थीं.

होटल को सील करने की प्रक्रिया शुरू

एक फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है और उसने कमरों से उंगलियों के निशान एकत्र किए हैं. इससे भागी हुई रूसी महिलाओं की पहचान और वीजा संबंधी जानकारी का पता लगाने में मदद मिलेगी. वरुण जोन के डीसीपी प्रमोद कुमार (Varun Zone DCP Pramod Kumar) ने बताया कि होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और होटल को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.