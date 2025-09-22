School Assembly News Headlines for 23 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 23 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 23 September 2025: 23 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 23 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

दिल्ली: साकेत कोर्ट ने समीर मोदी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनाएगी फैसला.

दिल्ली-कानपुर इंडिगो उड़ान में यात्री ने चूहा देखा, 3 घंटे देरी से उड़ी फ्लाइट.

‘PoK खुद कहेगा 'मैं भी भारत हूं', वह दिन आएगा’, मोरक्को में बोले राजनाथ सिंह.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले, 120 जवानों की तैनाती

भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, आईटी शेयरों में हुई बिकवाली.

जीएसटी बचत उत्सव : प्रधानमंत्री मोदी ने ईटानगर में व्यापारियों और उद्यमियों से बातचीत की.

जीएसटी सुधार से देश में कारोबार करना होगा आसान, जीडीपी 20 लाख करोड़ रुपए बढ़ेगी: अश्विनी वैष्णव.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

PAK ने खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमला किया, 30 नागरिकों की मौत, महिलाएं-बच्चे शामिल.

खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी पन्नू का करीबी 'गोसल' कनाडा में गिरफ्तार.

यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद माल्टा भी फिलिस्तीन को देगा मान्यता.

फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से भड़के इजराइली प्रधानमंत्री, नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दिखाए तेवर.

बांग्लादेश : अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर लगाया नेताओं के उत्पीड़न का आरोप, जांच की मांग.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

क्विंटन डी कॉक ने वनडे फॉर्मेट से वापस लिया संन्यास.

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप : आखिरी दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने चार में से तीन रिले खिताब जीते.

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप : दर्द के बावजूद नेउगेबाउर ने डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता.

पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने अपने नाम किया ये अनोखा कीर्तिमान, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.