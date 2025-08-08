School Assembly News Headlines for 9 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 9 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 9 August 2025: अगर आप 9 अगस्त 2025 को स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने जा रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है. यहां आपको देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 9 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 रुपये करोड़ मंजूर किए.

कैबिनेट ने LPG, शिक्षा, पूर्वोत्तर विकास के लिए 52,667 रुपये करोड़ मंजूर किए.

सरकार LPG दाम स्थिर रखने के लिए तेल कंपनियों को 30000 करोड़ की सब्सिडी देगी.

भारत की IT इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी, हजारों नौकरियां पैदा हुईं: पीयूष गोयल.

चुनाव आयोग ने तेजस्वी को फिर नोटिस भेजा, 'फर्जी' वोटर ID जमा कराने को कहा.

बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ा, 2.5 लाख आबादी प्रभावित, NDRF-SDRF तैनात.

सेंसेक्स 765 अंक गिरकर 79857 पर, निफ्टी 232 अंक गिरकर 24,363 पर बंद.

US डॉलर के मुकाबले रुपये में 8 पैसे की गिरावट, 1$ की कीमत ₹87.66 हुई.

उत्तरकाशी: मलबे में दबे हुए लोगों की अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए तलाश जारी.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

भारत से ट्रेड डील पर तब तक बात नहीं होगी जब तक टैरिफ का मुद्दा नहीं सुलझता, बोले डोनाल्ड ट्रंप.

इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पर सैन्य नियंत्रण लेने की योजना को मंजूरी दी.

चीन ने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया.

चीन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तिआनजिन में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा.

ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत नहीं ने रोकी अमेरिका से हथियारों की डील.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

चार मैचों की सीरीज के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना.

दलीप ट्रॉफी 2025 : 28 अगस्त से शुरू हो रहा टूर्नामेंट, हिस्सा ले रही छह में से पांच टीमों की हुई घोषणा.

भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी मिश्रित टीम विश्व खेलों के क्वार्टर फाइनल में कोरिया से हारी.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.