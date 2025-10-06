School Assembly News Headlines for 7 October: स्कूल असेंबली के लिए 7 अक्टूबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 7 October: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 7 अक्टूबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 3 अक्टूबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

बिहार में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

बिहार चुनाव 2025: ‘EVM में उम्मीदवारों के कलर फोटो होंगे’, बोले CEC ज्ञानेश कुमार.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया.

बिहार में 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर करेंगे मतदान, इस बार 90,712 पोलिंग बूथ होंगे : सीईसी ज्ञानेश कुमार.

NIA ने लॉरेंस बिश्नोई-BKI आतंकी गैंगस्टर नेक्सस मामले में 5वीं चार्जशीट दाखिल की.

फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन ने कार्यभार संभालने के एक महीने बाद ही इस्तीफा दिया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पटना मेट्रो का उद्घाटन.

कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के खिलाफ दो अविश्वास प्रस्ताव पेश.

इंडोनेशिया में स्कूल की दीवार गिरने से अब तक 53 लोगों की मौत.

साइबर क्राइम अलर्ट: ऑस्ट्रेलिया में एक साल में 40 फीसदी लोग साइबर अपराध के हुए शिकार.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

अबिया पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल : प्रमोद भगत ने भारत को जिताए 3 गोल्ड.

ICC ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पाकिस्तानी बल्लेबाज सिदरा अमीन को फटकार लगाई.

1 दिसंबर से लंका प्रीमियर लीग की शुरुआत, भारतीय खिलाड़ी लेंगे हिस्सा.

पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेटर बर्नार्ड जूलियन ने दुनिया को अलविदा कहा.

विशाखापत्तनम स्टेडियम में मिताली राज और रवि कल्पना के नाम पर होंगे स्टैंड.

