School Assembly News Headlines for 23 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 23 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत की प्रमुख खबरें  

School Assembly News Headlines for 23 August 2025: स्कूल असेंबली में 23 अगस्त 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 23 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और मेट्रो की सवारी की.

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे, सार्वजनिक स्थानों पर खाना देने पर मनाही.

अलग रह रही पत्नी अपने पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला.

मुंबई में पकड़ा गया 60 करोड़ की ठगी कर चुका साइबर फ्रॉड गैंग, सैकड़ों बैंक अकाउंट और सिम कार्ड से चल रहा था फर्जीवाड़ा.

मुंबई-जोधपुर एयर इंडिया फ्लाइट AI645 ऑपरेशनल ईश्यू के चलते वापस लौटी.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

इजरायल के आक्रामक रुख के बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में अकाल घोषित किया.

श्रीलंका: पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार.

अमेरिका में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 8.0 रही तीव्रता.

PAK के विदेश मंत्री इशाक डार 23-24 अगस्त को बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 84 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हुई दक्षिण अफ्रीका.

महिला विश्व कप : बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच, आईसीसी ने बदला वेन्यू.

बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष, महिला और जूनियर पुरुष चयन समितियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए.

एशियन शूटिंग चैंपियनशिप : अभिनव शॉ ने जीता गोल्ड.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.