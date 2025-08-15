School Assembly News Headlines for 16 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 16 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 16 August 2025: स्कूल असेंबली में 16 अगस्त 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 16 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

PM मोदी ने युवाओं के लिए किया 'PM विकसित भारत रोजगार योजना' का ऐलान.

PM मोदी का बड़ा ऐलान, दिवाली पर भारी मात्रा में कम होंगी GST की दरें.

JK: किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद अबतक 65 शव बरामद, कई लोग अभी भी लापता.

पीएम मोदी बोले- स्पेस सेक्टर में तेजी से काम हो रहा, हम ऑपरेशन गगनयान की तैयारी कर रहे हैं.

'न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं', लाल किले से बोले PM मोदी.

दिल्ली के निजामुद्दीन में बड़ा हादसा, दरगाह की दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत

शिवसेना (UBT)-MNS गठबंधन पर बोले संजय राउत- उद्धव-राज साथ आएंगे, जीतेंगे BMC चुनाव.

अमेरिका की टैरिफ धमकियों पर पीएम मोदी का स्पष्ट संदेश, 'किसान के हितों से कभी समझौता नहीं'

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

इजरायली PM नेतन्याहू ने पीएम मोदी और भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारतवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.

पुतिन-ट्रंप मीटिंग: यह युद्ध खत्म करने का समय, रूस को उठाने होंगे कदम- जेलेंस्की.

पुतिन संग मीटिंग से पहले ट्रंप बोले, बातचीत विफल रही तो गंभीर नतीजे होंगे.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

डायमंड लीग में नहीं दिखेगी नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की प्रतिद्वंद्विता.

भारत 'ए' महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे सीरीज जीती.

खेल से जुड़ी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना लक्ष्य: लाल किले से बोले पीएम मोदी.

