School Assembly News Headlines for 15 May 2025: स्कूल असेंबली के लिए 15 मई की टॉप खबरें; देश, दुनिया और खेल जगत के लेटेस्ट अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 15 May 2025: अगर आप 15 मई 2025 को स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. यहां आपको देश-विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी कुछ बड़ी और ताजा खबरें मिलेंगी, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ मंच से पढ़ सकते हैं. छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की प्रमुख घटनाओं से अपडेट रहें. यहां आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार और खेल से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी, जो आप अपनी असेंबली की शुरुआत में साझा कर सकते हैं. तो चलिए, 15 मई 2025 (Today's Hindi News Headline for School Assembly) की असेंबली की शुरुआत करते हैं दिन की इन मुख्य सुर्खियों से.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

ड्रोन झुंडों को तबाह कर देगा भारत का नया एंटी-ड्रोन हथियार 'भार्गवास्त्र', हुआ सफल परीक्षण.

'सिंधु जल संधि पर फिर से विचार करें', पानी के लिए तरसा पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया.

Operation Sindoor: भारत पर हमले की साजिश में तुर्की बना पाकिस्तान का साथी, दो टर्किश सैनिकों ने भी गंवाई जान.

टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा.

कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान पर HC सख्त, FIR दर्ज करने के आदेश.

7 दिनों बाद फिर से शुरू हुई माता वैष्णो देवी मंदिर में हेलीकॉप्टर सेवा.

पाकिस्तान ने BSF जवान पीके शॉ को लौटाया, 20 दिन से कब्जे में रखा था

अमृतसर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हुई.

आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा बुधवार से शुरू.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

आतंकियों के जख्मों पर पाकिस्तान लगाएगा मुआवजे का मरहम; मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपये देगी शहबाज सरकार.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एस-400 सिस्टम ने किया कमाल, भारत ने अब रूस से मंगाई नई खेप.

'मिसाइलें नहीं चलाएं भारत-पाकिस्तान, साथ मिलकर डिनर करें...', सीजफायर पर फिर बोले ट्रंप.

इजरायल ने गाजा में किया अस्पताल पर एयरस्ट्राइक, 28 लोगों की मौत.

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौते के लिए 'बेहतर रास्ता' अपनाने की अपील की.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

IPL 2025: 17 मई से फिर शुरू होगा आईपीएल, 3 जून को होगा फाइनल.

IPL 2025: दिल्ली कैपिटल्स ने मुस्तफिजुर रहमान को किया साइन, फ्रेजर-मैकगर्क हुए बाहर.

IPL 2025 के नियमों में बड़ा बदलाव, टीमों को अस्थायी रिप्लेसमेंट करने की अनुमति.

टेस्ट से रिटायर होने के बाद भी रोहित शर्मा, विराट कोहली को मिलेगा A+ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी में नहीं होगी कटौती; BCCI सचिव की पुष्टि.

विराट कोहली, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट पर शिखर धवन हुए भावुक, बोले– पिच पर सिर्फ शॉट्स नहीं, यारियां भी बनती हैं.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.