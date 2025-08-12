School Assembly News Headlines for 13 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 13 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 13 August 2025: स्कूल असेंबली में 13 अगस्त 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 13 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

भारत-चीन के बीच फिर उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट, सरकार ने Air India और IndiGo को दिए निर्देश.

पीएम मोदी 22 अगस्त को जा सकते हैं कोलकाता, दमदम में कर सकते हैं रैली.

दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला.

जुलाई में खुदरा महंगाई 1.55% पर, 8 साल में सबसे कम.

बिहार वोटर लिस्ट विवाद के बीच लोकसभा में भारतीय बंदरगाह बिल 2025 पास.

छठ महापर्व को यूनेस्को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू, छठी मइया फाउंडेशन की पहल को मिला केंद्र सरकार का साथ.

चीन को टक्कर देगा भारत, कैबिनेट ने चार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दी मंजूरी; 4,600 करोड़ रुपए का निवेश होगा.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ निलंबन को 90 और दिनों के लिए बढ़ाया.

इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.3 रही तीव्रता.

अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसके सहयोगी मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित किया.

युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर प्रतिबंध और दबाव जरूरी है: जेलेंस्की.

यूक्रेन ने रूस के हीलियम प्लांट को बनाया निशाना, रक्षा अधिकारी पर हमले की साजिश नाकाम.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

हार्दिक पांड्या के पास एशिया कप में नंबर वन गेंदबाज बनने का मौका.

शुभमन गिल और सोफी डंकले ने जीता जुलाई का 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' का खिताब.

एशिया कप में खेलते नजर आ सकते हैं बुमराह, अक्षर-गिल उपकप्तानी के दावेदार.

टी20 में टॉप महिला गेंदबाज बनने के करीब दीप्ति शर्मा, दूसरे स्थान पर पहुंचीं.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.