School Assembly News Headlines for 12 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 12 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 12 August 2025: स्कूल असेंबली में 12 अगस्त 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 12 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

ऑस्ट्रेलियाई थलसेना प्रमुख साइमन स्टुअर्ट 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे.

एयर इंडिया का ऐलान, 1 सितंबर से दिल्ली-वॉशिंगटन डीसी के लिए उड़ान सेवाएं बंद.

मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा को दी सुरक्षा, बिश्नोई गैंग से धमकी के बाद लिया गया फैसला.

उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

एफआईआई की वापसी से भारतीय शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 746 अंक चढ़ा.

राहुल गांधी बोले- गुमराह कर रहा चुनाव आयोग, मैं साइन नहीं करूंगा.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

पाकिस्तान सेना प्रमुख की परमाणु युद्ध धमकी पर भारत का पलटवार, कहा -ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे.

US राष्ट्रपति ट्रंप बोले- टैरिफ से हमारा देश मजबूत और अमीर बन रहा है.

श्रीलंकाई सांसद ने अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर किया भारत का समर्थन, कहा- इंडिया हमारा सच्चा सहयोगी.

पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने चीन के साथ व्यापार रोका.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

लोकसभा से नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और एंटी-डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पारित.

विमेंस वर्ल्ड कप से पहले युवराज सिंह की सलाह, बोले- उम्मीदों के बोझ तले न दबें खिलाड़ी.

मंगलवार से जूनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.