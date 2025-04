SC on Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज प्राधिकरण को लगाई फटकार, घरों के अवैध ध्वस्तीकरण पर जताई नाराजगी; पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजे का दिया आदेश

SC on Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज में घरों को तोड़ने की कार्रवाई "अमानवीय और अवैध" थी. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, "देश में कानून का राज है और किसी भी नागरिक के आवासीय ढांचे को इस तरह ध्वस्त नहीं किया जा सकता." कोर्ट ने इस कार्रवाई को "बेबुनियाद और नियमों के खिलाफ" करार दिया.

शीर्ष अदालत ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें छह हफ्ते के अंदर 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.

