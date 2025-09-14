Malda Shocker: 'मंदिर में शादी... प्रेगनेंट होने पर जबरन अबॉर्शन': RG Kar Medical College की छात्रा की मौत, डॉक्टर पर लगा गंभीर आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

Malda MBBS Student Death: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मालदा जिले में 24 वर्षीय एमबीबीएस छात्रा की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मच गया है. इस मामले में पुलिस ने छात्रा के प्रेमी और मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर उज्ज्वल सोरेन को गिरफ्तार (Dr Ujjwal Soren Arrested) कर लिया है. पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर सात दिनों की हिरासत की मांग की है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी सोरेन को उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रैक करके पकड़ा गया. फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि मौत के असली कारणों का पता चल सके.

शुरुआती जांच में यह अनुमान लगाया गया है कि छात्रा की मौत नशीली दवाओं के ओवरडोज (Overdose of Drugs) के कारण हुई होगी. हालांकि, अंतिम पुष्टि के लिए विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट (Medical Report) का इंतजार है.

'छात्रा का जबरदस्ती कराया गया गर्भपात'

बताया जा रहा है कि पीड़िता कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College) की छात्रा थी और करीब एक साल से उज्ज्वल सोरेन के साथ रिलेशनशिप (Live in Relationship) में थी. इस दौरान, कथित तौर पर दोनों ने एक मंदिर में शादी भी कर ली थी. लेकिन जब लड़की ने कोर्ट मैरिज (Court Marriage) का दबाव बनाया, तो सोरेन उससे दूर होने लगा. पीड़िता की मां ने दावा किया कि उनकी बेटी गर्भवती भी हो गई थी और उसका गर्भपात भी हो गया था.

आरोपी ने मृतक के परिवार को किया फोन

पीड़िता की मां का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत के पीछे उज्जवल का हाथ है. उन्होंने बताया कि सोमवार को उनकी बेटी सोरेन से मिलने मालदा (Malda Docter News) गई थी. शुक्रवार को सोरेन ने उन्हें फोन करके मालदा आने को कहा, लेकिन उनकी बेटी की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया. जब वह अस्पताल पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के मुंह से झाग निकल रहा था और उसी रात उसकी मौत हो गई.

निष्पक्ष जांच और कड़ी सजा की मांग

परिवार का कहना है कि यह सीधे-सीधे हत्या (Malda Docter Death Case) का मामला है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. इस घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है और लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.