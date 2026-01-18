BMC चुनाव के बाद 'रिजॉर्ट पॉलिटिक्स' की वापसी: संजय राउत बोले- ‘पर्दे के पीछे बहुत कुछ जारी, मैसेज उन तक पहुंच रहे हैं’

संजय राउत (Photo Credits FB)

BMC Election 2026: एशिया की सबसे अमीर नगर निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव परिणामों ने मुंबई (Mumbai) की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल दिया है. शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को घोषित हुए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली शिवसेना (Shivsena) के गठबंधन, यानी 'महायुति' ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. कुल 227 सीटों में से इस गठबंधन ने 118 सीटें हासिल की हैं, जो बहुमत के आंकड़े (114) से चार अधिक हैं.

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद मुंबई की राजनीति में एक बार फिर 'रिजॉर्ट पॉलिटिक्स' की हलचल तेज हो गई है. एनडीए (महायुति) को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के एक फाइव-स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया है. इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में 'होर्स ट्रेडिंग' और पार्षदों के टूटने के डर को हवा दे दी है.

'संदेश उन तक पहुंच रहे हैं' - संजय राउत

शिवसेना (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस स्थिति पर चुटकी लेते हुए कहा कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है. उन्होंने दावा किया कि कोई भी बहुमत, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, स्थिर नहीं होता.

राउत ने तंज कसते हुए कहा, 'शिंदे गुट के पार्षद जिस होटल में ठहरे हैं, वहां हमारी टीम के लोग लंच के लिए जा रहे हैं. उन्हें हम पर शक नहीं करना चाहिए. आप उन्हें कितना भी कैद कर लें, संचार के कई साधन हैं; संदेश अभी भी उन तक पहुंच रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा कि अगर 'ईश्वर की इच्छा' हुई, तो मेयर उनकी पार्टी का ही बनेगा.

संजय राउत ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर कसा तंज

VIDEO | Mumbai: Addressing a press conference, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, “Eknath Shinde has turned a hotel into a jail. The corporators who have won and are being kept there must be released from the Taj Hotel. They are being held out of fear. Many people are in touch… pic.twitter.com/t5d1Oy3iyY — Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2026

शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मेयर पद पर खींचतान

चुनाव परिणामों में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा चाहिए और महायुति के पास कुल 118 सीटें हैं. सस्पेंस इस बात को लेकर है कि मेयर किस पार्टी का होगा.

शिंदे कैंप का पलटवार

एकनाथ शिंदे के करीबी सहयोगियों ने संजय राउत के बयानों को खारिज कर दिया है। शिंदे गुट के एक नेता ने कहा, 'क्या संजय राउत अब ज्योतिष देखने लगे हैं? वे नियमित रूप से झूठ बोलते हैं.' पार्षदों को होटल में रखने पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल एक 'कार्यशाला' (वर्कशॉप) है ताकि नए पार्षदों को निगम की कार्यप्रणाली समझाई जा सके और उन्हें बाहरी प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके.

उद्धव ठाकरे का 'दिव्य हस्तक्षेप' का दावा

पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस सस्पेंस को बढ़ाते हुए कहा कि भले ही अभी उनके पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो मेयर शिवसेना (UBT) का ही होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग दूसरों की पार्टियां तोड़ते हैं, वे आज खुद अपनी पार्टी टूटने के डर से अपने पार्षदों को कैद कर रहे हैं.