Telangana Rave Party: फार्महाउस में चल रही थी 'ट्रैप हाउस पार्टी', पुलिस ने छापा मारकर 22 नाबालिगों समेत 65 को पकड़ा

Rave Party Busted in Telangana: हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक फार्महाउस पर चल रही रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है. तेलंगाना के मोइनाबाद शहर में पुलिस की स्पेशल टीम ने छापा मारकर 65 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 22 नाबालिग भी शामिल हैं.

इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देकर बुलाई गई थी भीड़

पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम (SOT) को खबर मिली थी कि ओक्स फार्महाउस में एक ड्रग्स पार्टी होने वाली है. इस पार्टी का विज्ञापन इंस्टाग्राम पर "ट्रैप हाउस पार्टी" के नाम से किया गया था. जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह गई. पार्टी में कुल 65 लोग नशे में धुत पाए गए. इनमें 12 लड़कियां भी थीं, जिनमें से 5 नाबालिग हैं.

आयोजक समेत दो लोग गांजा पीते पकड़े गए

पुलिस ने जब पकड़े गए सभी लोगों का ब्लड टेस्ट कराया, तो दो लोगों के गांजा (मारिजुआना) पीने की पुष्टि हुई. इनमें से एक पार्टी का आयोजक ईशान है, जो एक प्राइवेट कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र है. पुलिस के अनुसार, ईशान 2024 में भारत आया था और उसे नशीली दवाओं की लत होने का शक है. उसके पिता कनाडा में रहते हैं. दूसरा व्यक्ति जो गांजे के नशे में पाया गया, वह नाबालिग है, इसलिए उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है.

1600 रुपये में बेचे जा रहे थे टिकट

यह पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ आयोजित की गई थी. इंस्टाग्राम पर इसका प्रचार किया गया और एंट्री के लिए टिकट भी बेचे गए. सिंगल एंट्री के लिए 1600 रुपये और कपल एंट्री के लिए 2800 रुपये का रेट रखा गया था. पुलिस ने फार्महाउस से 10 बोतल विदेशी शराब भी ज़ब्त की है.

फिलहाल, पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है. आयोजक पर NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटैंसेज) एक्ट की धारा 27 के तहत और बिना पुलिस की अनुमति के टिकट वाली पार्टी आयोजित करने का भी मामला बनाया गया है. पुलिस ने सभी नाबालिगों के परिवार वालों को इस घटना की सूचना दे दी है.