VIDEO: अयोध्या में आस्था का महासागर! रामलला का हुआ सूर्य तिलक, रामनवमी पर मंदिरों में गूंजे शंख और घंटा-घड़ियाल

Ram Navami Ram Lalla Surya Tilak: रामनवमी के पावन अवसर पर प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या आज आस्था, उल्लास और श्रद्धा की त्रिवेणी में डूबी हुई है. राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान राम लला के दूसरे जन्मोत्सव पर दिव्यता और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला. जैसे ही दोपहर 12 बजे घड़ी की सुइयां भगवान श्रीराम के जन्म के समय पर पहुंचीं, रामलला के ललाट पर सूर्यदेव की किरणों ने तिलक किया. यह दृश्य पूरे देश के लिए भावनाओं का सैलाब बन गया.

रामनवमी पर सबसे अनोखा और अद्भुत क्षण तब आया, जब भुवन भास्कर सूर्य ने मंदिर के विशेष वास्तुशिल्प के अनुरूप बनाए गए मार्ग से अपनी किरणें रामलला के मस्तक पर फेरीं. इसे 'सूर्य तिलक' कहा जाता है. यह दृश्य जैसे ही सामने आया, श्रद्धालु जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठे. यह आयोजन अयोध्या में पहली बार जनवरी 2024 में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ.

