VIDEO: पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर फहराया भगवा ध्वज, दुनिया को दिया रामराज्य का संदेश; अयोध्या में गूंजा जय श्री राम के नारा

PM Modi Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर आज इतिहास रच गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 191 फीट ऊंचे शिखर पर भगवा धर्म ध्वज को फहराया. इस मौके पर देशभर से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारों के साथ इस क्षण को यादगार बना दिया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि उन त्यागों और संघर्षों का प्रतीक है जो सदियों तक चलते रहे. उन्होंने कहा कि जो जख्म पीढ़ियों से दिल में थे, वे अब भर रहे हैं और राम मंदिर का पूर्ण निर्माण इस संकल्प का प्रमाण है.

पीएम ने लोगों से आह्वान किया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपने भीतर के राम को जगाना होगा.

'दुनिया में गूंजा राम मंदिर का संदेश'

#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | PM Modi says, "... I say respectfully that this moment is to walk together. This is the moment to accelerate. We have to make an India inspired by Ram Rajya. And that is only possible when the nation's interest comes before personal interests..."… pic.twitter.com/Sd67BEEyLz — ANI (@ANI) November 25, 2025

ध्वज का महत्व और प्रतीक

सरकार के मुताबिक, इस धर्म ध्वज पर सूर्य का चिन्ह, 'ओम' और कोविदारा वृक्ष की छवि अंकित है, जो राम राज की परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाते हैं. मोदी ने कहा कि यह ध्वज दुनिया को बताएगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है और भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत को फिर से स्थापित कर रहा है.

RSS प्रमुख ने बताया आध्यात्मिक क्षण

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने इसे सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पुनर्जागरण का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि भगवा रंग धर्म, त्याग और आदर्श जीवन का प्रतीक है और यह ध्वज आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाएगा.

अयोध्या में उत्सव का माहौल

ध्वज फहराने के बाद पीएम मोदी ने रोड शो भी किया, जिसमें लोगों ने उन पर फूल बरसाए. पूरे शहर में दीपों, संगीत और उत्साह का माहौल देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने इसे राम राज्य की शुरुआत का प्रतीक बताया.