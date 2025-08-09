Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दीं शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 9 अगस्त : रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस खास अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस मौके पर हम एक समृद्ध देश के निर्माण का संकल्प लें, जहां प्रत्येक महिला सुरक्षित महसूस करे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई-बहन के बीच प्रेम और विश्वास के अनूठे बंधन का प्रतीक है. यह पर्व समाज में सद्भाव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है. यह अवसर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों को संरक्षित करने का भी एक अवसर है. यह पर्व महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मान के हमारे संकल्प को और सुदृढ़ करता है."

उन्होंने आगे लिखा, "इस अवसर पर, आइए हम एक समृद्ध देश के निर्माण का संकल्प लें, जहां प्रत्येक महिला सुरक्षित महसूस करे और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे सके." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, "सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं."

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, "रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. यह पर्व सिर्फ राखी के धागे की पवित्रता का नहीं, बल्कि अपनी बहनों के सम्मान, सुरक्षा और सुख-समृद्धि के संकल्प का प्रतीक है. भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक यह पर्व हमारे भीतर मौजूद रक्षा शक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करे, यही ईश्वर से कामना है."

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट किया, "मेरी प्यारी बहनों, आपके प्रेम की डोर जब मेरी कलाई पर बंधती है, तो मुझे सेवा का संकल्प देती है. जब तक सांस है, आपके सुख, सम्मान और मुस्कान के लिए काम करता रहूंगा. और हां, इस राखी पर स्वदेशी का भी संकल्प लें. सभी भाई-बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं."