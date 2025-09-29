VIDEO: महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार! 24 घंटे में 10 लोगों की मौत, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए

मुंबई बारिश (Photo Credits: X)

Maharashtra Heavy Rain Alert: महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई है. नासिक जिले (Nasik Rain Alert) में सबसे ज्यादा चार मौतें हुई हैं, जिनमें से तीन घर गिरने से हुईं. धाराशिव (Dharashiv Rain Alert) और अहिल्यानगर (Ahilyanagar Rain Alert) में दो-दो मौतें हुईं, जबकि जालना और यवतमाल में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई. राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, अब तक 11,800 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है.

'महाराष्ट्र में बहुत भारी बारिश हो रही है'

मुंबई समेत महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट

मराठवाड़ा क्षेत्र में भी भारी बारिश जारी

मराठवाड़ा (Marathwada Rain Update) क्षेत्र में भी हालात बिगड़ रहे हैं. गोदावरी नदी पर बने जयकवाड़ी बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण सभी गेट खोल दिए गए हैं. हरसूल क्षेत्र में 196 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बीड, नांदेड़ और परभणी समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई.

मौसम विभाग ने नासिक में रेड अलर्ट (Nashik Red Alert)जारी कर सोमवार को भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.

CM ने समीक्षा बैठक कर दिए अहम निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ने स्थिति की समीक्षा के लिए एक आपात बैठक की और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. मराठवाड़ा के प्रभावित जिलों के कलेक्टर बैठक में शामिल हुए. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Dy CM Eknath Shinde) ने भी विभिन्न इलाकों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया.

मुंबई में भारी बारिश से बिगड़े हालात

मुंबई में भी हालात (Mumbai Rain Update) बिगड़ते दिख रहे हैं. शनिवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है. बीएमसी के अनुसार, रविवार दोपहर तक कई इलाकों में 50 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. ठाणे और पालघर जिलों में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं.