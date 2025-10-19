Rae Bareli Lynching Case: रायबरेली लिंचिंग मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 17 की गिरफ्तारी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

रायबरेली, 19 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले (Rae Bareli) में हुई हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की. पिटाई के वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया. यह मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरदासपुर गांव का है, जहां कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अखिलेश कुमार मौर्य के रूप में हुई है. आरोपी को वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चिन्हित कर पकड़ा गया. अब तक पुलिस इस मामले में एक नाबालिग समेत कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग हरिओम वाल्मीकि को पीटते नजर आ रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों की पहचान कर एक-एक कर गिरफ्तारी शुरू की ग पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से हम बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करेंगे. यह भी पढ़ें : Jaunpur News: यूपी के जौनपुर में दरोगा की दादागिरी, पेड़ की कटाई का वीडियो बनाने पर युवक पर भड़के; VIDEO

इस घटना में ईश्वरदासपुर गांव में कुछ ग्रामीणों ने चोरी के शक में हरिओम वाल्मीकि को पकड़ लिया और लाठी-डंडों से जमकर पिटाई की. गंभीर रूप से घायल हरिओम की मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया था. घटना के बाद ऊंचाहार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की. एसपी रायबरेली ने बताया कि पुलिस ने अब तक इस मामले में अधिकतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जो लोग अब भी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने आरोप लगाया है कि निर्दोष बेटे की सिर्फ शक के आधार पर हत्या कर दी गई.