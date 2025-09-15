Pune Rain Alert: पुणे में भारी बारिश के बीच ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, नागरिकों से गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने की अपील

(Photo Credits Twitter)

Pune Rain Alert: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जहां लगातार भारी बारिश हो रही है. जिससे मुंबई पानी पानी हो गई है. वहीं मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित पुणे में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, हालात को देखते हुए पुणे ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

बारिश को लेकर पुणे ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक न होने पर घरों से बाहर न निकलें। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है. यह पढ़े: VIDEO: Mumbai में बारिश से बिगड़े हालात, Eastern Freeway पर भारी ट्रैफिक जाम; जरूरी होने पर ही घर से निकलें बाहर

शाम 5:00 से रात 8:00 बजे तक यात्रा से बचने की सलाह

एडवाइजरी में पुलिस ने कहा, "यात्रा करने से पहले अपने रूट की ट्रैफिक स्थिति की जांच करें. जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें. अगर यात्रा को टाला जा सकता है तो उसे दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच करें. शाम 5:00 से रात 8:00 बजे के पीक ऑवर्स में यात्रा से बचें. इसके साथ ही एडवाइजरी में नागरिकों से ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की गई है.

पुणे में IMD ने रेड अलर्ट जारी किया

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. जिस रेड अलर्ट में अगले 24 घंटों में अत्यधिक भारी बारिश, तेज हवाओं, और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है और जलभराव वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

15-16 सितंबर को पुणे सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

IMD के मुताबिक, 15 और 16 सितंबर को पुणे, रायगढ़, सतारा और औरंगाबाद जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, बिजली चमकने, और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

ऑरेंज अलर्ट के तहत निचले इलाकों में अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) का खतरा भी जताया गया है.

हेल्पलाइन नंबर 112 पर करें संपर्क

पुणे ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर जांचें और जहाँ संभव हो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें. साथ ही, बिजली गिरने से बचने के लिए खुले क्षेत्रों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है.